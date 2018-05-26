Для Пошти Росії планують створити комплекс роботів-сортувальників Ботольон.
Дивися повний текст Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 06:35
Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників.
Додано: Пон 28 тра, 2018 06:36
а чего их "розробляты"? Они давно работают на Алиэкспес. Купить, разобрать, клонировать.
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