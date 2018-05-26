Для Пошти Росії планують створити комплекс роботів-сортувальників Ботольон.
Дивися повний текст Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 06:35
Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників.
Додано: Пон 28 тра, 2018 06:36
а чего их "розробляты"? Они давно работают на Алиэкспес. Купить, разобрать, клонировать.
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:47
Re: Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників
Ну купили, ну разобрали, а там плата с одной микросхемой без обозначений. Дальше что ?
Вы не задумывались, почему развитие микропроцессоров в СССР застопорилось на уровне Интеловского 8086 ? Да потому, что следующий проц в СССР уже не смогли разобрать послойно и скопировать ! Оказалось, что для копирования (клонирования) тоже нужны мозги и технологии.
Думаете, они в современной россии есть ? Максимум, это шилдик переклеят и налепят "сделано в россии"
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