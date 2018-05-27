RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для пошти Росії розробляють
роботів-сортувальників

Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 06:35

Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників

Пропонуємо до обговорення:
Для Пошти Росії планують створити комплекс роботів-сортувальників Ботольон.

Дивися повний текст Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82188
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 06:36

а чего их "розробляты"? Они давно работают на Алиэкспес. Купить, разобрать, клонировать.
PSPoldman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 474
З нами з: 07.03.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:47

Re: Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників

  PSPoldman написав:а чего их "розробляты"? Они давно работают на Алиэкспес. Купить, разобрать, клонировать.

Ну купили, ну разобрали, а там плата с одной микросхемой без обозначений. Дальше что ?

Вы не задумывались, почему развитие микропроцессоров в СССР застопорилось на уровне Интеловского 8086 ? Да потому, что следующий проц в СССР уже не смогли разобрать послойно и скопировать ! Оказалось, что для копирования (клонирования) тоже нужны мозги и технологии.

Думаете, они в современной россии есть ? Максимум, это шилдик переклеят и налепят "сделано в россии"
LutsMan
 
Повідомлень: 439
З нами з: 10.06.08
Подякував: 114 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:07

  LutsMan написав: Ну купили, ну разобрали, а там плата с одной микросхемой без обозначений. Дальше что ? Вы не задумывались, почему развитие микропроцессоров в СССР застопорилось на уровне Интеловского 8086 ? Да потому, что следующий проц в СССР уже не смогли разобрать послойно и скопировать ! Оказалось, что для копирования (клонирования) тоже нужны мозги и технологии. Думаете, они в современной россии есть ? Максимум, это шилдик переклеят и налепят "сделано в россии"

Вы довольно далеки от темы. Вы в курсе о такой вещи как мехатроника? Кстати, не стоит никого обсирать без доказательно. В Украине думаю, с разработками дела похуже, чем в России. Не буду на работе 100% утверждать, мой вывод сделан на основе новостей.
link654
 
Повідомлень: 443
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:08

  PSPoldman написав:а чего их "розробляты"? Они давно работают на Алиэкспес. Купить, разобрать, клонировать.

А чего Amazon на Али не закупил себе?
link654
 
Повідомлень: 443
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:14

Дроны они уже запускали:


Что они не делают,
Не идут дела.
Лишнехромосомными
Их мама родила.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1601
З нами з: 30.10.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:17

Re: Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників

  AlifeSoft написав:Что они не делают,
Не идут дела.
Лишнехромосомными
Их мама родила.


Мокшане! Что с них взять?
У нас то все совсем по-другому! И микропроцессоры украинские всему миру поставляем! И наши украинские дроны не имеют аналогов в мире! И продукция нашего автопрома пользуется огромным спросом за рубежом!
Хотя стойте! У нас же нет вообще ни электронной промышленности, ни автопрома…
valme
 
Повідомлень: 27
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Surfer і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Нед 27 тра, 2018 03:02
40 2077
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 13:03
Волгарь
З Росії можна переказати не більше 3 тисяч доларів - Смолій
R2 » Пон 28 тра, 2018 13:01
0 16
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 13:01
AlexeyLoz
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 23 тра, 2018 15:25
55 4149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 07:22
19yuriy91

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15056)
28.05.2018 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron