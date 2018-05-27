Для Пошти Росії планують створити комплекс роботів-сортувальників Ботольон.
Дивися повний текст Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 06:35
Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників.
Додано: Пон 28 тра, 2018 06:36
а чего их "розробляты"? Они давно работают на Алиэкспес. Купить, разобрать, клонировать.
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:47
Re: Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників
Ну купили, ну разобрали, а там плата с одной микросхемой без обозначений. Дальше что ?
Вы не задумывались, почему развитие микропроцессоров в СССР застопорилось на уровне Интеловского 8086 ? Да потому, что следующий проц в СССР уже не смогли разобрать послойно и скопировать ! Оказалось, что для копирования (клонирования) тоже нужны мозги и технологии.
Думаете, они в современной россии есть ? Максимум, это шилдик переклеят и налепят "сделано в россии"
Додано: Пон 28 тра, 2018 10:07
Вы довольно далеки от темы. Вы в курсе о такой вещи как мехатроника? Кстати, не стоит никого обсирать без доказательно. В Украине думаю, с разработками дела похуже, чем в России. Не буду на работе 100% утверждать, мой вывод сделан на основе новостей.
Додано: Пон 28 тра, 2018 10:08
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:14
Дроны они уже запускали:
Что они не делают,
Не идут дела.
Лишнехромосомными
Их мама родила.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 28 тра, 2018 12:17
Re: Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників
Мокшане! Что с них взять?
У нас то все совсем по-другому! И микропроцессоры украинские всему миру поставляем! И наши украинские дроны не имеют аналогов в мире! И продукция нашего автопрома пользуется огромным спросом за рубежом!
Хотя стойте! У нас же нет вообще ни электронной промышленности, ни автопрома…
Додано: Пон 28 тра, 2018 17:21
valme
Микропроцессоров нет и в России, выпускают свою Эльбрус (копию сановских) на мощностях Тайваня. Электронику от телевизионных приставок то планшетов и смартфонов в Украине производят и много коммерчески выгодных экземпляров. Автомобили собираются на том же "Еврокар". Да это западные модели, но это качественные западные модели. Лучше иметь 10% с хорошей сделки, чем 100% с плохой.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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