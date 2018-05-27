Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників

Додано: Пон 28 тра, 2018 20:27

link654 написав: Вы довольно далеки от темы. Вы довольно далеки от темы.

link654 написав: Вы в курсе о такой вещи как мехатроника? Вы в курсе о такой вещи как мехатроника?

link654 написав: Кстати, не стоит никого обсирать без доказательно. Кстати, не стоит никого обсирать без доказательно.

link654 написав: В Украине думаю, с разработками дела похуже, чем в России. Не буду на работе 100% утверждать, мой вывод сделан на основе новостей. В Украине думаю, с разработками дела похуже, чем в России. Не буду на работе 100% утверждать, мой вывод сделан на основе новостей.

Вот так вот сразу - "Вы далеки от темы" ? Ну просветите меня о микропроцессорной линейке СССР.При чём тут это ? Может ещё астрономию сюда завернём ? Ну если разговор идёт не по теме статьи, то почему бы и нет.Где и кого я , используя Ваш лексикон - "обсирал" ? Сухая констатация факта - "разобрать и скопировать" в микроэлектронике уже очень давно не проходит.Причём тут вообще разработки ?! Я сказа о том (повторюсь 3-й раз специально для Вас), что в современном мире алгоритм "купить, разобрать и скопировать" уже оооочень давно не работает. Если элементная база того, кто собирается что-то копировать сильно отстала, то копирующий просто физически не понимает что он видит перед собой, как это работает и (уж тем более!) как это можно скопировать на своей элементной базе.Так андестенд ? Или ещё раз разжевать ?