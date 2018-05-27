RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для пошти Росії розробляють
роботів-сортувальників

Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 06:35

Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників

Пропонуємо до обговорення:
Для Пошти Росії планують створити комплекс роботів-сортувальників Ботольон.

Дивися повний текст Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82190
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 06:36

а чего их "розробляты"? Они давно работают на Алиэкспес. Купить, разобрать, клонировать.
PSPoldman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 474
З нами з: 07.03.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:47

Re: Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників

  PSPoldman написав:а чего их "розробляты"? Они давно работают на Алиэкспес. Купить, разобрать, клонировать.

Ну купили, ну разобрали, а там плата с одной микросхемой без обозначений. Дальше что ?

Вы не задумывались, почему развитие микропроцессоров в СССР застопорилось на уровне Интеловского 8086 ? Да потому, что следующий проц в СССР уже не смогли разобрать послойно и скопировать ! Оказалось, что для копирования (клонирования) тоже нужны мозги и технологии.

Думаете, они в современной россии есть ? Максимум, это шилдик переклеят и налепят "сделано в россии"
LutsMan
 
Повідомлень: 440
З нами з: 10.06.08
Подякував: 114 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:07

  LutsMan написав: Ну купили, ну разобрали, а там плата с одной микросхемой без обозначений. Дальше что ? Вы не задумывались, почему развитие микропроцессоров в СССР застопорилось на уровне Интеловского 8086 ? Да потому, что следующий проц в СССР уже не смогли разобрать послойно и скопировать ! Оказалось, что для копирования (клонирования) тоже нужны мозги и технологии. Думаете, они в современной россии есть ? Максимум, это шилдик переклеят и налепят "сделано в россии"

Вы довольно далеки от темы. Вы в курсе о такой вещи как мехатроника? Кстати, не стоит никого обсирать без доказательно. В Украине думаю, с разработками дела похуже, чем в России. Не буду на работе 100% утверждать, мой вывод сделан на основе новостей.
link654
 
Повідомлень: 443
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:08

  PSPoldman написав:а чего их "розробляты"? Они давно работают на Алиэкспес. Купить, разобрать, клонировать.

А чего Amazon на Али не закупил себе?
link654
 
Повідомлень: 443
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:14

Дроны они уже запускали:


Что они не делают,
Не идут дела.
Лишнехромосомными
Их мама родила.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1602
З нами з: 30.10.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:17

Re: Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників

  AlifeSoft написав:Что они не делают,
Не идут дела.
Лишнехромосомными
Их мама родила.


Мокшане! Что с них взять?
У нас то все совсем по-другому! И микропроцессоры украинские всему миру поставляем! И наши украинские дроны не имеют аналогов в мире! И продукция нашего автопрома пользуется огромным спросом за рубежом!
Хотя стойте! У нас же нет вообще ни электронной промышленности, ни автопрома…
valme
 
Повідомлень: 28
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:21

valme

Микропроцессоров нет и в России, выпускают свою Эльбрус (копию сановских) на мощностях Тайваня. Электронику от телевизионных приставок то планшетов и смартфонов в Украине производят и много коммерчески выгодных экземпляров. Автомобили собираются на том же "Еврокар". Да это западные модели, но это качественные западные модели. Лучше иметь 10% с хорошей сделки, чем 100% с плохой.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1602
З нами з: 30.10.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:27

  link654 написав:Вы довольно далеки от темы.

Вот так вот сразу - "Вы далеки от темы" ? Ну просветите меня о микропроцессорной линейке СССР.
  link654 написав: Вы в курсе о такой вещи как мехатроника?

При чём тут это ? Может ещё астрономию сюда завернём ? Ну если разговор идёт не по теме статьи, то почему бы и нет.
  link654 написав:Кстати, не стоит никого обсирать без доказательно.

Где и кого я , используя Ваш лексикон - "обсирал" ? Сухая констатация факта - "разобрать и скопировать" в микроэлектронике уже очень давно не проходит.
  link654 написав:В Украине думаю, с разработками дела похуже, чем в России. Не буду на работе 100% утверждать, мой вывод сделан на основе новостей.

Причём тут вообще разработки ?! Я сказа о том (повторюсь 3-й раз специально для Вас), что в современном мире алгоритм "купить, разобрать и скопировать" уже оооочень давно не работает. Если элементная база того, кто собирается что-то копировать сильно отстала, то копирующий просто физически не понимает что он видит перед собой, как это работает и (уж тем более!) как это можно скопировать на своей элементной базе.
Так андестенд ? Или ещё раз разжевать ?
LutsMan
 
Повідомлень: 440
З нами з: 10.06.08
Подякував: 114 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:41

Re: Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників

  AlifeSoft написав:Автомобили собираются на том же "Еврокар". Да это западные модели, но это качественные западные модели. Лучше иметь 10% с хорошей сделки, чем 100% с плохой.


На счет западных авто.
Вот неполный список иностранных автозаводов в России: Toyota, General Motors (Chevrolet, Opel), Nissan, Hyundai (Kia), Ford, Volkswagen, Skoda, Volvo, Renault, BMW, Mazda.
Наверно, лопатой из говна лепят авто, а тупые западные инвесторы не понимают этого...
valme
 
Повідомлень: 28
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії зібралися запустити "глобальний супутниковий... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Нед 27 тра, 2018 03:02
44 2361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 19:37
Джон
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 23 тра, 2018 15:25
59 4447
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 16:32
Ratatui
З Росії можна переказати не більше 3 тисяч доларів - Смолій
R2 » Пон 28 тра, 2018 13:01
1 32
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 13:02
AlexeyLoz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56468)
28.05.2018 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.