Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників

LutsMan написав:

Вот так вот сразу - "Вы далеки от темы" ? Ну просветите меня о микропроцессорной линейке СССР. При чём тут это ? Может ещё астрономию сюда завернём ? Ну если разговор идёт не по теме статьи, то почему бы и нет. Где и кого я , используя Ваш лексикон - "обсирал" ? Сухая констатация факта - "разобрать и скопировать" в микроэлектронике уже очень давно не проходит. Причём тут вообще разработки ?! Я сказа о том (повторюсь 3-й раз специально для Вас), что в современном мире алгоритм "купить, разобрать и скопировать" уже оооочень давно не работает. Если элементная база того, кто собирается что-то копировать сильно отстала, то копирующий просто физически не понимает что он видит перед собой, как это работает и (уж тем более!) как это можно скопировать на своей элементной базе. Так андестенд ? Или ещё раз разжевать ?