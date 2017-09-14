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Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 тра, 2018 21:27
спасибо, поржал...)))
робот в рашке-парашке )))
это новая серия "Ну погоди" ???
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Додано: Вів 29 тра, 2018 09:16
LutsMan написав:
Вот так вот сразу - "Вы далеки от темы" ? Ну просветите меня о микропроцессорной линейке СССР. При чём тут это ? Может ещё астрономию сюда завернём ? Ну если разговор идёт не по теме статьи, то почему бы и нет. Где и кого я , используя Ваш лексикон - "обсирал" ? Сухая констатация факта - "разобрать и скопировать" в микроэлектронике уже очень давно не проходит. Причём тут вообще разработки ?! Я сказа о том (повторюсь 3-й раз специально для Вас), что в современном мире алгоритм "купить, разобрать и скопировать" уже оооочень давно не работает. Если элементная база того, кто собирается что-то копировать сильно отстала, то копирующий просто физически не понимает что он видит перед собой, как это работает и (уж тем более!) как это можно скопировать на своей элементной базе. Так андестенд ? Или ещё раз разжевать ?
Вы правы, стоит говорить от статье. Сортировщик является системой с датчиками, системой обработки сигналов от датчиков и механической частью. И как это связано с микроэлектронникой и процессостроением? Также стоит учитывать что СССР просто выбрал путь развития оборонной промышленности а не товаров народного потребления. Стандартные процессоры не подходят по своим экплуатационным характеристикам для использования в военной технике, чего говорить об оборонке, их даже не используют в автомобилестроении. Смысл копировать, если полный цикл уже не используют во всем мире. Разработки могут быть и на неродной элементной базе.
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