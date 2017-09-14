Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників
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LutsMan написав: Вот так вот сразу - "Вы далеки от темы" ? Ну просветите меня о микропроцессорной линейке СССР. При чём тут это ? Может ещё астрономию сюда завернём ? Ну если разговор идёт не по теме статьи, то почему бы и нет. Где и кого я , используя Ваш лексикон - "обсирал" ? Сухая констатация факта - "разобрать и скопировать" в микроэлектронике уже очень давно не проходит. Причём тут вообще разработки ?! Я сказа о том (повторюсь 3-й раз специально для Вас), что в современном мире алгоритм "купить, разобрать и скопировать" уже оооочень давно не работает. Если элементная база того, кто собирается что-то копировать сильно отстала, то копирующий просто физически не понимает что он видит перед собой, как это работает и (уж тем более!) как это можно скопировать на своей элементной базе. Так андестенд ? Или ещё раз разжевать ?
Вы правы, стоит говорить от статье. Сортировщик является системой с датчиками, системой обработки сигналов от датчиков и механической частью. И как это связано с микроэлектронникой и процессостроением? Также стоит учитывать что СССР просто выбрал путь развития оборонной промышленности а не товаров народного потребления. Стандартные процессоры не подходят по своим экплуатационным характеристикам для использования в военной технике, чего говорить об оборонке, их даже не используют в автомобилестроении. Смысл копировать, если полный цикл уже не используют во всем мире. Разработки могут быть и на неродной элементной базе.
link654 написав:Вы правы, стоит говорить от статье. Сортировщик является системой с датчиками, системой обработки сигналов от датчиков и механической частью. И как это связано с микроэлектронникой и процессостроением?
Мой первоначальный меседж (как сказал бы 3-й президент ), был в том, что тупое - "купил, открыл, скопировал" уже давно в электронике работает. Если Вы с этим не спорите, значит мы поняли друг друга. Процессоростроение в СССР было просто для примера тупиковости тупого копирования. Сортировочный центр - это не просто бегущая резиновая лента и оптопары с датчиками Рекомендую посмотреть маленький (всего 5:37) ролик о работе автоматизированного сортировочного центра- https://www.youtube.com/watch?v=yC08jb3c4zQ. Обратите внимание на подпись внизу экрана начиная с 2:05 (https://youtu.be/yC08jb3c4zQ?t=125), там написано кто сделал для России этот Центр. Но поскольку, это был сладкий и богатый аж 2009 год, а сейчас там "шагает семимильными шагами" импортозамещение, то русские будут пытаться скопировать то, что им итальянцы сделали ещё десять лет назад. Вот и весь посыл той новости, что мы здесь обсуждаем.
AlifeSoft написав:Автомобили собираются на том же "Еврокар". Да это западные модели, но это качественные западные модели. Лучше иметь 10% с хорошей сделки, чем 100% с плохой.
На счет западных авто. Вот неполный список иностранных автозаводов в России: Toyota, General Motors (Chevrolet, Opel), Nissan, Hyundai (Kia), Ford, Volkswagen, Skoda, Volvo, Renault, BMW, Mazda. Наверно, лопатой из говна лепят авто, а тупые западные инвесторы не понимают этого...
Вообще-то да.
Хундаи и шкоды российской сборки - это притча во языцях.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...