спасибо, поржал...)))
робот в рашке-парашке )))
это новая серия "Ну погоди" ???
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Додано: Пон 28 тра, 2018 21:27
спасибо, поржал...)))
робот в рашке-парашке )))
это новая серия "Ну погоди" ???
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:16
Вы правы, стоит говорить от статье. Сортировщик является системой с датчиками, системой обработки сигналов от датчиков и механической частью. И как это связано с микроэлектронникой и процессостроением? Также стоит учитывать что СССР просто выбрал путь развития оборонной промышленности а не товаров народного потребления. Стандартные процессоры не подходят по своим экплуатационным характеристикам для использования в военной технике, чего говорить об оборонке, их даже не используют в автомобилестроении. Смысл копировать, если полный цикл уже не используют во всем мире. Разработки могут быть и на неродной элементной базе.
Додано: Вів 29 тра, 2018 21:12
Re: Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників
Мой первоначальный меседж (как сказал бы 3-й президент ), был в том, что тупое - "купил, открыл, скопировал" уже давно в электронике работает. Если Вы с этим не спорите, значит мы поняли друг друга. Процессоростроение в СССР было просто для примера тупиковости тупого копирования.
Сортировочный центр - это не просто бегущая резиновая лента и оптопары с датчиками Рекомендую посмотреть маленький (всего 5:37) ролик о работе автоматизированного сортировочного центра-
Но поскольку, это был сладкий и богатый аж 2009 год, а сейчас там "шагает семимильными шагами" импортозамещение, то русские будут пытаться скопировать то, что им итальянцы сделали ещё десять лет назад. Вот и весь посыл той новости, что мы здесь обсуждаем.
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:18
Вообще-то да.
Хундаи и шкоды российской сборки - это притча во языцях.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 29 тра, 2018 22:19
Вот это зачетная попытка оправдать совок!
Такого я еще не видел.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 31 тра, 2018 10:52
Re: Для пошти Росії розробляють роботів-сортувальників
Не выбирал, а был изначально создан как милитаристское, тоталитарное и террористическое государство
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