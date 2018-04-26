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ЄБРР виступив за ліквідацію
одного з фінансових...

ЄБРР виступив за ліквідацію одного з фінансових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 06:46

ЄБРР виступив за ліквідацію одного з фінансових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише FinClub.

Дивися повний текст ЄБРР виступив за ліквідацію одного з фінансових регуляторів в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 06:47

а вот это серьезная тема! Потом дело дойдет до державных фондов. Хотя, думаю, уже фифти-фифти)) Удивлен отсутствием комментов. Видно, слюнявиться в соседней ветке о развале российской экономики куды легче, чем разбираться, что значит этот наезд ебрр для Украины
Мое уважение автору материала. Одна из немногих статей тут по делу.
PSPoldman
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