В Україні вже в наступному році можуть запустити накопичувальний рівень пенсійної системи.
Дивися повний текст Друга пенсія і новий "податок": як в Україні втілять реформу.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 07:05
Друга пенсія і новий "податок": як в Україні втілять реформу
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Дивися повний текст Друга пенсія і новий "податок": як в Україні втілять реформу.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:05
Ох, уж эти аналитики "альпари")) "для роботи пенсійного фонду достатньо інвестувати в український держборг" - перевести на человеческий язык? Госдолг укронаселение будет СЕЙЧАС погашать своими отчислениями якобы в свое БУДУЩЕЕ. Хотя, если смотреть холодно, альтернативы в нынешней ситуации не вижу.
"в Україні залишається низьким рівень фінансової грамотності" - редакторы, это ваша вина.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:12
Вдогонку - рассуждения верны с точки зрения "гобсеков". Спекулянтов. Реальные деловары на Украине еще остались? Сюда ходят? Интересно их мнение.
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