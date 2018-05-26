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Друга пенсія і новий "податок":
як в Україні втілять реформу

Друга пенсія і новий "податок": як в Україні втілять реформу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:05

Друга пенсія і новий "податок": як в Україні втілять реформу

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже в наступному році можуть запустити накопичувальний рівень пенсійної системи.

Дивися повний текст Друга пенсія і новий "податок": як в Україні втілять реформу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:05

Ох, уж эти аналитики "альпари")) "для роботи пенсійного фонду достатньо інвестувати в український держборг" - перевести на человеческий язык? Госдолг укронаселение будет СЕЙЧАС погашать своими отчислениями якобы в свое БУДУЩЕЕ. Хотя, если смотреть холодно, альтернативы в нынешней ситуации не вижу.
"в Україні залишається низьким рівень фінансової грамотності" - редакторы, это ваша вина.
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:12

Вдогонку - рассуждения верны с точки зрения "гобсеков". Спекулянтов. Реальные деловары на Украине еще остались? Сюда ходят? Интересно их мнение.
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:43

Кидалово будет грандиозное :D
AbrashaRabinovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:03

Деньги могут быть разворованы,а руководители этих фондов убегут
ketrax70
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:45

  ketrax70 написав:Деньги могут быть разворованы,а руководители этих фондов убегут

не могут, а будут с вероятностью 90%, а если вдруг не разворуют, то очередной виток девальвации превратит накопления в пшик. И это еще если керманычи не захотят запустить руку в эти фонды как в РФ.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:06

Re: Друга пенсія і новий

Глупая идея при таком уровне инфляции и нестабильности валюты. Разве что такие пенсофонды будут скупать золото и иные драгметаллы и счета будущих пенсов будут именно в металле а не гривнах. И то не факт что не разворуют. Возможно как опция консолидация средств на постройку например источников генерации ВИЭ но с ограничениями, например запрете иметь одному лицу более 5% акции и обязательной выплате минимум 50% прибыли пенсам акционерам..ВИЭ это как пример привел, можно и свечной заводик).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:59

Нет доверия у народа к таким аферам.
Накопление валюты и покупка недвижимости для сдачи в аренду - самый проверенный способ надежной пенсии. Тем более учитывая "дно" в стоимости квартир сейчас. Да и если что - наследникам "добро" все останется.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:27

Мужики живут до 63 лет в среднем. О каких 17 годах на пенсии речь? Или это а среднем, с подмусаренными и прочими упорными труженниками?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:51

яка довiра? Закон примут и все на коленях понесут оставшиеся 7% на другий податок. А там уже деребан будет по полной..так как 45% населения точно не доживут до своей пенсии (самые почетные пенсионеры дял страны, самые выгодные). А остаток умрет через 5-10 лет.. Как я завидую тем людям которые ни копейки не платят в казну , ибо оплачивая налоги я ничего в своей жизни не поимел от государства. А на ихнюю пенсию можно только обуховской купить.
дикий
 
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