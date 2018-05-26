Украинские керманычи всё повторяют за руссиано.
А там история такова, что эти фонды показали либо минусовую доходность, либо обанкротились в результате банкопада и вложений в мусорные бумаги
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Додано: Пон 28 тра, 2018 16:02
Украинские керманычи всё повторяют за руссиано.
А там история такова, что эти фонды показали либо минусовую доходность, либо обанкротились в результате банкопада и вложений в мусорные бумаги
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:07
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:28
Re: Друга пенсія і новий
А толку.. оно того стоило?
Вкладывать в депо гривневое или облигации на долгий срок нет смысла, % по депо в валюте инфляцию даже не перекроют. Нерухомисть с такими керманычами... а сколько она сейчас стоит в ОРДЛО? Это быстроликвидный актив...кроме драгметаллов ничего в голову не приходит, ну это я про длинные на 10+ и более сроки говорю.
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:50
У меня в подъезде за последние несколько лет человек 10 умерли и всем 55-65 лет. А с раком и моложе.
Так что хватит лезть людям в карманы, и так почти ползарплаты отчисляется непонятно куда и все мало, на пенсию уже никто не рассчитывает даже на мизерную, так как возраст, наверняка, еще не раз повысят, да и 35 лет стажа и учеба в ВУЗе не считается - это надо работать все время, даже 2 года перерыва иметь нельзя, о медицине нет и речи, не то что о бесплатной, уже даже платно тут искать помощи негде, только кидалово. Куда идут налоги?
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:57
Я одного не пойму. Почему государство за меня решает на что мне жить на пенсии и куда мне инвестировать деньги? Мне советы и реформы всяких де*** для этого не нужны. Я сам для себя 100% лучше наруковожу собственным пенсионным фондом. Пусть создают эти фонды на добровольных началах, если так уж заботятся о народе. А люди сами будут решать, вкладывать в этот мусор или в другие инструменты. И что вообще можно с 2-7% наоткладывать? Возьмем среднюю зарплату по Киеву с запасом в 500 баксов, умножаем её на 35 лет работы и на 7% накоплений, получается 14700$. Вот это капиталище с учетом того, что неизвестно какая будет покупательная способность этих денег в гривне. В США экономика растет в долгосрочном плане, поэтому активы пенсионных фондов растут. А экономика Украины показывает только отрицательную динамику.
Додано: Пон 28 тра, 2018 17:24
у нас же солидарная система пенсий:))
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