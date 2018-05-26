Додано: Пон 28 тра, 2018 16:57

Я одного не пойму. Почему государство за меня решает на что мне жить на пенсии и куда мне инвестировать деньги? Мне советы и реформы всяких де*** для этого не нужны. Я сам для себя 100% лучше наруковожу собственным пенсионным фондом. Пусть создают эти фонды на добровольных началах, если так уж заботятся о народе. А люди сами будут решать, вкладывать в этот мусор или в другие инструменты. И что вообще можно с 2-7% наоткладывать? Возьмем среднюю зарплату по Киеву с запасом в 500 баксов, умножаем её на 35 лет работы и на 7% накоплений, получается 14700$. Вот это капиталище с учетом того, что неизвестно какая будет покупательная способность этих денег в гривне. В США экономика растет в долгосрочном плане, поэтому активы пенсионных фондов растут. А экономика Украины показывает только отрицательную динамику.