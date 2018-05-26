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Друга пенсія і новий "податок":
як в Україні втілять реформу

Друга пенсія і новий "податок": як в Україні втілять реформу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:19

Вы всерьез думаете, что эту реформу для людей делают? Будете хранить накопления в самой стабильной валюте в мире - гривне, которые будут инвестировать в разные мусорные инвестиционные инструменты, от которых будет периодически появляться необходимость избавиться серьезным дядям.
yevgenmuza
 
Повідомлень: 102
З нами з: 12.09.12
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