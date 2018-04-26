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Друга пенсія і новий "податок": як в Україні втілять реформу
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Додано: Пон 28 тра, 2018 21:19
Вы всерьез думаете, что эту реформу для людей делают? Будете хранить накопления в самой стабильной валюте в мире - гривне, которые будут инвестировать в разные мусорные инвестиционные инструменты, от которых будет периодически появляться необходимость избавиться серьезным дядям.
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yevgenmuza
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Додано: Чет 31 тра, 2018 02:10
yevgenmuza написав:
Я одного не пойму. Почему государство за меня решает на что мне жить на пенсии и куда мне инвестировать деньги? Мне советы и реформы всяких де*** для этого не нужны. Я сам для себя 100% лучше наруковожу собственным пенсионным фондом. Пусть создают эти фонды на добровольных началах, если так уж заботятся о народе. А люди сами будут решать, вкладывать в этот мусор или в другие инструменты. И что вообще можно с 2-7% наоткладывать? Возьмем среднюю зарплату по Киеву с запасом в 500 баксов, умножаем её на 35 лет работы и на 7% накоплений, получается 14700$. Вот это капиталище с учетом того, что неизвестно какая будет покупательная способность этих денег в гривне. В США экономика растет в долгосрочном плане, поэтому активы пенсионных фондов растут. А экономика Украины показывает только отрицательную динамику.
А вы по-другому посчитайте. 14700$*26(текущий курс грн./$)/15лет (околопотолочный очень оптимистичный срок дожития)/12 месяцев = ~2100 грн. добавки к солидарной пенсии. Понятно, что это немного по нынешним временам, но средний современный украинский пенсионер вряд ли откажется от этой суммы.
P.S. Все расчеты - умозрительные, без учета инфляции, капитализации процентов и прочего. Просто "в лоб" посчитанные числа.
Мое мнение - текущее состояние экономики Украины не позволяет играться в подобные игры. Да, экономике нужны длинные деньги, но именно сейчас собранные суммы будут напоминать ситуацию из анекдота "полгода откладывали на машину, посчитали и взяли на все деньги билеты в кино". Если экономическая ситуация будет исправляться, зарплаты вырастут, тогда и можно будет попытаться начать принудительно "откладывать".
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Kritik
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Додано: Чет 31 тра, 2018 11:58
Kritik написав:
Мое мнение - текущее состояние экономики Украины не позволяет играться в подобные игры. Да, экономике нужны длинные деньги, но именно сейчас собранные суммы будут напоминать ситуацию из анекдота "полгода откладывали на машину, посчитали и взяли на все деньги билеты в кино". Если экономическая ситуация будет исправляться, зарплаты вырастут, тогда и можно будет попытаться начать принудительно "откладывать".
Думаю, что эта возможность должна быть опциональной и ни в коем случае нельзя делать эти отчисления принудительными. Пусть человек сам решает: нужно ли ему откладывать? сколько? в какой период жизни? в фонд или самостоятельно инвестировать? или просто под матрас?
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