Друга пенсія і новий "податок": як в Україні втілять реформу
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Вы всерьез думаете, что эту реформу для людей делают? Будете хранить накопления в самой стабильной валюте в мире - гривне, которые будут инвестировать в разные мусорные инвестиционные инструменты, от которых будет периодически появляться необходимость избавиться серьезным дядям.
yevgenmuza написав:Я одного не пойму. Почему государство за меня решает на что мне жить на пенсии и куда мне инвестировать деньги? Мне советы и реформы всяких де*** для этого не нужны. Я сам для себя 100% лучше наруковожу собственным пенсионным фондом. Пусть создают эти фонды на добровольных началах, если так уж заботятся о народе. А люди сами будут решать, вкладывать в этот мусор или в другие инструменты. И что вообще можно с 2-7% наоткладывать? Возьмем среднюю зарплату по Киеву с запасом в 500 баксов, умножаем её на 35 лет работы и на 7% накоплений, получается 14700$. Вот это капиталище с учетом того, что неизвестно какая будет покупательная способность этих денег в гривне. В США экономика растет в долгосрочном плане, поэтому активы пенсионных фондов растут. А экономика Украины показывает только отрицательную динамику.
А вы по-другому посчитайте. 14700$*26(текущий курс грн./$)/15лет (околопотолочный очень оптимистичный срок дожития)/12 месяцев = ~2100 грн. добавки к солидарной пенсии. Понятно, что это немного по нынешним временам, но средний современный украинский пенсионер вряд ли откажется от этой суммы.
P.S. Все расчеты - умозрительные, без учета инфляции, капитализации процентов и прочего. Просто "в лоб" посчитанные числа.
Мое мнение - текущее состояние экономики Украины не позволяет играться в подобные игры. Да, экономике нужны длинные деньги, но именно сейчас собранные суммы будут напоминать ситуацию из анекдота "полгода откладывали на машину, посчитали и взяли на все деньги билеты в кино". Если экономическая ситуация будет исправляться, зарплаты вырастут, тогда и можно будет попытаться начать принудительно "откладывать".
Kritik написав:Мое мнение - текущее состояние экономики Украины не позволяет играться в подобные игры. Да, экономике нужны длинные деньги, но именно сейчас собранные суммы будут напоминать ситуацию из анекдота "полгода откладывали на машину, посчитали и взяли на все деньги билеты в кино". Если экономическая ситуация будет исправляться, зарплаты вырастут, тогда и можно будет попытаться начать принудительно "откладывать".
Думаю, что эта возможность должна быть опциональной и ни в коем случае нельзя делать эти отчисления принудительными. Пусть человек сам решает: нужно ли ему откладывать? сколько? в какой период жизни? в фонд или самостоятельно инвестировать? или просто под матрас?
В пенсионных фондах сгорело еще 11 миллиардов рублей накоплений россиян
етыре из 20 крупнейших негосударственных пенсионных фондов России продолжили терять накопления населения в первом квартале 2018 года. Два фонда группы "Открытие", один из НПФ скрывающегося в Лондоне миллиардера Бориса Минца, а также НПФ "Магнтит" суммарно принесли клиентам 10,8 миллиарда рублей убытка от инвестирования их пенсионных средств, следует из опубликованной в пятницу статистики ЦБ. Максимальные потери зафиксировал НПФ "Электроэнергетики", куда граждане отнесли 90,5 млрд рублей. Фонд отчитался об отрицательной доходности в 9,32% годовых, растеряв 8,4 миллиарда рублей. Фонд "Лукойл-гарант", занимающий 4-е место в стране с накоплениями в 249,5 млрд рублей, получил убыток в 0,8%, или 1,996 млрд рублей. НФП "Социальное развитие" Минца получил убыток в 2,01% годовых, или 134 млн рублей.
Из НПФ "Магнит" испарилось 243 млн рублей при отрицательной доходности в 2,05% годовых. По данным АСВ, на март более 30 пенсионных фондов в России находилось в процессе ликвидации, а у пяти из них были выявлены признаки преднамеренного банкротства. В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 миллиардов рублей, к ним предъявлено 2,2 миллиона требований от кредиторов, подавляющее большинство которых - клиенты, размещавшие пенсионные деньги. В сегменте НПФ, не связанных с государством, идут два неконтролируемых опасных процесса, пишет начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий: во-первых, консолидация (в форме образования пирамид - когда за счет старого фонда покупается новый); во-вторых, использование средств фондов для финансирования бизнесов владельцев. "Можно констатировать, что нынешняя модель негосударственного пенсионного обеспечения оказалась несостоятельной и нуждается в радикальном реформировании", - отмечает он: пенсионные накопления россиян достаются неизвестно кому с вполне понятным результатом".
Джон написав:Глупая идея при таком уровне инфляции и нестабильности валюты. Разве что такие пенсофонды будут скупать золото и иные драгметаллы и счета будущих пенсов будут именно в металле а не гривнах. И то не факт что не разворуют. Возможно как опция консолидация средств на постройку например источников генерации ВИЭ но с ограничениями, например запрете иметь одному лицу более 5% акции и обязательной выплате минимум 50% прибыли пенсам акционерам..ВИЭ это как пример привел, можно и свечной заводик).
Ровно 10 лет назад моей знакомой подарили на день рождения слиток золота в 1 гр., купленный в банке за 100 грн, это перед падением гривны с 5 на 8 за долл. Это получалось 5 слитков на 100 баксов. А по чём теперь слитки в 1 гр?
Джон написав:Глупая идея при таком уровне инфляции и нестабильности валюты. Разве что такие пенсофонды будут скупать золото и иные драгметаллы и счета будущих пенсов будут именно в металле а не гривнах. И то не факт что не разворуют. Возможно как опция консолидация средств на постройку например источников генерации ВИЭ но с ограничениями, например запрете иметь одному лицу более 5% акции и обязательной выплате минимум 50% прибыли пенсам акционерам..ВИЭ это как пример привел, можно и свечной заводик).
Ровно 10 лет назад моей знакомой подарили на день рождения слиток золота в 1 гр., купленный в банке за 100 грн, это перед падением гривны с 5 на 8 за долл. Это получалось 5 слитков на 100 баксов. А по чём теперь слитки в 1 гр?
Глянула цену в Ощадб.: 1100 грн. за 1 гр. покупает и 1425 грн. продаёт. Выходит, 100 баксов на 2 слитка не хватит. Это что бакс так обесценился?