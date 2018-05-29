Додано: Суб 02 чер, 2018 08:23

Ребята добрый день !

Нужен совет по пенсии . Суть в следующем . Слава Богу сегодня работаю на нескольких работах по одной как основное место , другой по совместительству + еще иногда подрабатываю по цивильно-правовому договору.

Все свободные деньги после помощи ближайшим родственникам инвестирую(создаю типа своего пенсионного фонда).С этим понятно . А можно ли сегодня узнать в пенсионном фонде или другом месте какую официальную пенсию я сегодня заработал ?

Работаю с июля 1980 г. по сегодняшний день , 1981-1983 г. служба в армии , учеба на вечернем отделении политехнического института . В тяжелые 1990-2000годы тоже работал , но тогда официально не так много платили и что с той зарплаты пошло на пенсию не известно.

Где можно узнать какую на сегодня пенсию от государства я заработал?

У себя в бухгалтерии пытался узнать , но говорят что сегодня такая сложная формула начисления пенсии , что даже в пенсионном фонде не все знают.

Может есть коммерческая структура которая за плату примерно посчитает сколько я "напенсионерил" исходя с запроса в пенсионный фонд.