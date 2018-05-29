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Друга пенсія і новий "податок":
як в Україні втілять реформу

Друга пенсія і новий "податок": як в Україні втілять реформу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:19

Вы всерьез думаете, что эту реформу для людей делают? Будете хранить накопления в самой стабильной валюте в мире - гривне, которые будут инвестировать в разные мусорные инвестиционные инструменты, от которых будет периодически появляться необходимость избавиться серьезным дядям.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 02:10

  yevgenmuza написав:Я одного не пойму. Почему государство за меня решает на что мне жить на пенсии и куда мне инвестировать деньги? Мне советы и реформы всяких де*** для этого не нужны. Я сам для себя 100% лучше наруковожу собственным пенсионным фондом. Пусть создают эти фонды на добровольных началах, если так уж заботятся о народе. А люди сами будут решать, вкладывать в этот мусор или в другие инструменты. И что вообще можно с 2-7% наоткладывать? Возьмем среднюю зарплату по Киеву с запасом в 500 баксов, умножаем её на 35 лет работы и на 7% накоплений, получается 14700$. Вот это капиталище с учетом того, что неизвестно какая будет покупательная способность этих денег в гривне. В США экономика растет в долгосрочном плане, поэтому активы пенсионных фондов растут. А экономика Украины показывает только отрицательную динамику.
А вы по-другому посчитайте. 14700$*26(текущий курс грн./$)/15лет (околопотолочный очень оптимистичный срок дожития)/12 месяцев = ~2100 грн. добавки к солидарной пенсии. Понятно, что это немного по нынешним временам, но средний современный украинский пенсионер вряд ли откажется от этой суммы.

P.S. Все расчеты - умозрительные, без учета инфляции, капитализации процентов и прочего. Просто "в лоб" посчитанные числа.

Мое мнение - текущее состояние экономики Украины не позволяет играться в подобные игры. Да, экономике нужны длинные деньги, но именно сейчас собранные суммы будут напоминать ситуацию из анекдота "полгода откладывали на машину, посчитали и взяли на все деньги билеты в кино". Если экономическая ситуация будет исправляться, зарплаты вырастут, тогда и можно будет попытаться начать принудительно "откладывать".
Kritik
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:58

  Kritik написав:Мое мнение - текущее состояние экономики Украины не позволяет играться в подобные игры. Да, экономике нужны длинные деньги, но именно сейчас собранные суммы будут напоминать ситуацию из анекдота "полгода откладывали на машину, посчитали и взяли на все деньги билеты в кино". Если экономическая ситуация будет исправляться, зарплаты вырастут, тогда и можно будет попытаться начать принудительно "откладывать".

Думаю, что эта возможность должна быть опциональной и ни в коем случае нельзя делать эти отчисления принудительными. Пусть человек сам решает: нужно ли ему откладывать? сколько? в какой период жизни? в фонд или самостоятельно инвестировать? или просто под матрас?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:35

В пенсионных фондах сгорело еще 11 миллиардов рублей накоплений россиян
етыре из 20 крупнейших негосударственных пенсионных фондов России продолжили терять накопления населения в первом квартале 2018 года.
Два фонда группы "Открытие", один из НПФ скрывающегося в Лондоне миллиардера Бориса Минца, а также НПФ "Магнтит" суммарно принесли клиентам 10,8 миллиарда рублей убытка от инвестирования их пенсионных средств, следует из опубликованной в пятницу статистики ЦБ.
Максимальные потери зафиксировал НПФ "Электроэнергетики", куда граждане отнесли 90,5 млрд рублей. Фонд отчитался об отрицательной доходности в 9,32% годовых, растеряв 8,4 миллиарда рублей.
Фонд "Лукойл-гарант", занимающий 4-е место в стране с накоплениями в 249,5 млрд рублей, получил убыток в 0,8%, или 1,996 млрд рублей.
НФП "Социальное развитие" Минца получил убыток в 2,01% годовых, или 134 млн рублей.

Из НПФ "Магнит" испарилось 243 млн рублей при отрицательной доходности в 2,05% годовых.
По данным АСВ, на март более 30 пенсионных фондов в России находилось в процессе ликвидации, а у пяти из них были выявлены признаки преднамеренного банкротства.
В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 миллиардов рублей, к ним предъявлено 2,2 миллиона требований от кредиторов, подавляющее большинство которых - клиенты, размещавшие пенсионные деньги.
В сегменте НПФ, не связанных с государством, идут два неконтролируемых опасных процесса, пишет начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий: во-первых, консолидация (в форме образования пирамид - когда за счет старого фонда покупается новый); во-вторых, использование средств фондов для финансирования бизнесов владельцев.
"Можно констатировать, что нынешняя модель негосударственного пенсионного обеспечения оказалась несостоятельной и нуждается в радикальном реформировании", - отмечает он: пенсионные накопления россиян достаются неизвестно кому с вполне понятным результатом".

https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-pensionnykh-fondakh-sgorelo-eshche-11-milliardov-rubley-nakopleniy-rossiyan-1026134236
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 06:42

  Джон написав:Глупая идея при таком уровне инфляции и нестабильности валюты. Разве что такие пенсофонды будут скупать золото и иные драгметаллы и счета будущих пенсов будут именно в металле а не гривнах. И то не факт что не разворуют. Возможно как опция консолидация средств на постройку например источников генерации ВИЭ но с ограничениями, например запрете иметь одному лицу более 5% акции и обязательной выплате минимум 50% прибыли пенсам акционерам..ВИЭ это как пример привел, можно и свечной заводик).

Ровно 10 лет назад моей знакомой подарили на день рождения слиток золота в 1 гр., купленный в банке за 100 грн, это перед падением гривны с 5 на 8 за долл. Это получалось 5 слитков на 100 баксов. А по чём теперь слитки в 1 гр?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 07:24

  1007qwert написав:
  Джон написав:Глупая идея при таком уровне инфляции и нестабильности валюты. Разве что такие пенсофонды будут скупать золото и иные драгметаллы и счета будущих пенсов будут именно в металле а не гривнах. И то не факт что не разворуют. Возможно как опция консолидация средств на постройку например источников генерации ВИЭ но с ограничениями, например запрете иметь одному лицу более 5% акции и обязательной выплате минимум 50% прибыли пенсам акционерам..ВИЭ это как пример привел, можно и свечной заводик).

Ровно 10 лет назад моей знакомой подарили на день рождения слиток золота в 1 гр., купленный в банке за 100 грн, это перед падением гривны с 5 на 8 за долл. Это получалось 5 слитков на 100 баксов. А по чём теперь слитки в 1 гр?

Глянула цену в Ощадб.: 1100 грн. за 1 гр. покупает и 1425 грн. продаёт. Выходит, 100 баксов на 2 слитка не хватит. За Юлину тыщу в 2008 г. можно было купить 10 слитков по 1 гр. Это что бакс так обесценился?
Востаннє редагувалось 1007qwert в Суб 02 чер, 2018 09:26, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 08:23

Ребята добрый день !
Нужен совет по пенсии . Суть в следующем . Слава Богу сегодня работаю на нескольких работах по одной как основное место , другой по совместительству + еще иногда подрабатываю по цивильно-правовому договору.
Все свободные деньги после помощи ближайшим родственникам инвестирую(создаю типа своего пенсионного фонда).С этим понятно . А можно ли сегодня узнать в пенсионном фонде или другом месте какую официальную пенсию я сегодня заработал ?
Работаю с июля 1980 г. по сегодняшний день , 1981-1983 г. служба в армии , учеба на вечернем отделении политехнического института . В тяжелые 1990-2000годы тоже работал , но тогда официально не так много платили и что с той зарплаты пошло на пенсию не известно.
Где можно узнать какую на сегодня пенсию от государства я заработал?
У себя в бухгалтерии пытался узнать , но говорят что сегодня такая сложная формула начисления пенсии , что даже в пенсионном фонде не все знают.
Может есть коммерческая структура которая за плату примерно посчитает сколько я "напенсионерил" исходя с запроса в пенсионный фонд?
Востаннє редагувалось serkondr в Суб 02 чер, 2018 10:23, всього редагувалось 1 раз.
serkondr
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:48

Re: Друга пенсія і новий

И у меня вопрос, если предприятия, где я работала до 1990 г. уже нет физически, где же взять справку о зарплате? Или в ПФ есть все зарплаты за тот период или в налоговой?
1007qwert
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