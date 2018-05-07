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Мінфін розділив між
банками бюджетні потоки

Мінфін розділив між банками бюджетні потоки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:17

Мінфін розділив між банками бюджетні потоки

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін відібрав 34 банки для обслуговування бюджетників та пенсіонерів

Дивися повний текст Мінфін розділив між банками бюджетні потоки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:17

путевая статья! Автору респект
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