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Інвесторів підпустили до
українських цінних паперів

Інвесторів підпустили до українських цінних паперів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:31

Інвесторів підпустили до українських цінних паперів

Пропонуємо до обговорення:
Парламент дозволив іноземним громадянам дистанційну купівлю українських цінних паперів через іноземного номінального утримувача

Дивися повний текст Інвесторів підпустили до українських цінних паперів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:31

хорошая статья! Без воды и особой политики. Автор, благодарность.
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