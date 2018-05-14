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Інвесторів підпустили до українських цінних паперів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:31
Пропонуємо до обговорення:
Парламент дозволив іноземним громадянам дистанційну купівлю українських цінних паперів через іноземного номінального утримувача
Дивися повний текст Інвесторів підпустили до українських цінних паперів
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Додано: Пон 28 тра, 2018 07:31
хорошая статья! Без воды и особой политики. Автор, благодарность.
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