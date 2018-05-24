|
|
Як українці ставляться до вступу України до НАТО...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 тра, 2018 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Дослідження проводилося з 15 по 31 березня по всій Україні.
Дивися повний текст Як українці ставляться до вступу України до НАТО (опитування)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82185
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|133
|
|
|37
|6663
|
|
|38
|2989
|
Суб 26 тра, 2018 05:22
w1547