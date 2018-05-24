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Як українці ставляться до
вступу України до НАТО...

Як українці ставляться до вступу України до НАТО...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:07

Як українці ставляться до вступу України до НАТО...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження проводилося з 15 по 31 березня по всій Україні.

Дивися повний текст Як українці ставляться до вступу України до НАТО (опитування).
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