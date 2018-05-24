RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як українці ставляться до
вступу України до НАТО...

Як українці ставляться до вступу України до НАТО...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:07

Як українці ставляться до вступу України до НАТО...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження проводилося з 15 по 31 березня по всій Україні.

Дивися повний текст Як українці ставляться до вступу України до НАТО (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82190
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:56

во-первых, поддержка украинцев сильно преувеличено, а во-вторых, это противоречит действующей конституции...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 06.08.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:14

  Тракторист написав:во-первых, поддержка украинцев сильно преувеличено, а во-вторых, это противоречит действующей конституции...

в-третьих, в ольгино работают без выходных
.
Haborym
Аватар користувача
 
Повідомлень: 920
З нами з: 30.01.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:17

  Haborym написав:
  Тракторист написав:во-первых, поддержка украинцев сильно преувеличено, а во-вторых, это противоречит действующей конституции...

в-третьих, в ольгино работают без выходных


В четвёртых, то свой знаток конституции :mrgreen: . Которую по щелчку пальцев за один день могут поменять. Главное чтобы барыги в раде увидел свой гешефт.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5724
З нами з: 30.11.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 25 тра, 2018 12:11
42 7733
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 20:49
sana_
Українці стали купувати більше ліків
R2 » Нед 27 тра, 2018 21:08
5 211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 17:49
antikkristall
WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 24 тра, 2018 12:51
38 3005
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 тра, 2018 05:22
w1547

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56468)
28.05.2018 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.