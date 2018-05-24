Дослідження проводилося з 15 по 31 березня по всій Україні.
Дивися повний текст Як українці ставляться до вступу України до НАТО (опитування).
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Додано: Пон 28 тра, 2018 09:07
Як українці ставляться до вступу України до НАТО...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як українці ставляться до вступу України до НАТО (опитування).
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:56
во-первых, поддержка украинцев сильно преувеличено, а во-вторых, это противоречит действующей конституции...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 28 тра, 2018 20:14
в-третьих, в ольгино работают без выходных
.
Додано: Пон 28 тра, 2018 20:17
В четвёртых, то свой знаток конституции . Которую по щелчку пальцев за один день могут поменять. Главное чтобы барыги в раде увидел свой гешефт.
Додано: Пон 28 тра, 2018 21:09
Интересно цифры пляшут:
(в обсуждаемой статье)
(https://news.finance.ua/ru/news/-/42589 ... v-es-opros)
(https://news.finance.ua/ru/news/-/42649 ... k-es-opros)
Додано: Пон 28 тра, 2018 21:49
Тракторист
К сожалению тут неуважительное отношение ко всему. У нас вроде и правление парламентско-президентское однако шоколадка на всех экранах. А так как каждый барин в этой стране при приходе к корыту пытается менять конституцию под себя, то её лучше вообще отменить например как в всеми любимой украинцами Канаде.
А на зарплату судей конституционного суда думаю спокойно можно обеспечить безбедный бюджет какого-нибудь райцентра.
Додано: Вів 29 тра, 2018 01:18
На кого рассчитаны эти мансы? Нас не могут принять без Донбасса, а с Донбассом совсем другие цифры.
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