RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як українці ставляться до
вступу України до НАТО...

Як українці ставляться до вступу України до НАТО...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:07

Як українці ставляться до вступу України до НАТО...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження проводилося з 15 по 31 березня по всій Україні.

Дивися повний текст Як українці ставляться до вступу України до НАТО (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82190
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:56

во-первых, поддержка украинцев сильно преувеличено, а во-вторых, это противоречит действующей конституции...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 06.08.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:14

  Тракторист написав:во-первых, поддержка украинцев сильно преувеличено, а во-вторых, это противоречит действующей конституции...

в-третьих, в ольгино работают без выходных
.
Haborym
Аватар користувача
 
Повідомлень: 920
З нами з: 30.01.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:17

  Haborym написав:
  Тракторист написав:во-первых, поддержка украинцев сильно преувеличено, а во-вторых, это противоречит действующей конституции...

в-третьих, в ольгино работают без выходных


В четвёртых, то свой знаток конституции :mrgreen: . Которую по щелчку пальцев за один день могут поменять. Главное чтобы барыги в раде увидел свой гешефт.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5728
З нами з: 30.11.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:09

Интересно цифры пляшут:
11 ч. назад
Согласно результатам опроса социологической группы “Рейтинг”, по состоянию на март 2018
...
43% респондентов – за вступление Украины в НАТО, 33% – против вступления, 7% – не намерены голосовать, 18% не определились с ответом.

(в обсуждаемой статье)
09.05.2018
Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного 5-19 апреля 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС)
...
Вступление в НАТО поддерживают 40% опрошенных украинцев, не поддерживают – 38%

(https://news.finance.ua/ru/news/-/42589 ... v-es-opros)
19.05.2018
Опрос проводил Институт анализа и прогнозирования 3-15 мая 2018
...
За вступление Украины в НАТО – 48,4%, против – 26%

(https://news.finance.ua/ru/news/-/42649 ... k-es-opros)
yanyura
 
Повідомлень: 3588
З нами з: 09.01.09
Подякував: 851 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:49

Тракторист

К сожалению тут неуважительное отношение ко всему. У нас вроде и правление парламентско-президентское однако шоколадка на всех экранах. А так как каждый барин в этой стране при приходе к корыту пытается менять конституцию под себя, то её лучше вообще отменить например как в всеми любимой украинцами Канаде.
А на зарплату судей конституционного суда думаю спокойно можно обеспечить безбедный бюджет какого-нибудь райцентра.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5728
З нами з: 30.11.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 01:18

На кого рассчитаны эти мансы? Нас не могут принять без Донбасса, а с Донбассом совсем другие цифры.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 24 тра, 2018 12:51
33 3278
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 23:30
yanyura
За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 25 тра, 2018 12:11
42 8204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 20:49
sana_
Українці стали купувати більше ліків
R2 » Нед 27 тра, 2018 21:08
5 223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 17:49
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.