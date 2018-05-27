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"Халявні" гроші: де в
світі громадянам платять просто...

"Халявні" гроші: де в світі громадянам платять просто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:38

"Халявні" гроші: де в світі громадянам платять просто...

Пропонуємо до обговорення:
Вперше експеримент здійснили в Канаді ще в 70-і роки в провінції Манітоба.

Дивися повний текст "Халявні" гроші: де в світі громадянам платять просто так і чому українцям подібне поки не "світить".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:38

Тюю, в Украине подобный экперимент идёт уже давно, и отменять его никто не собирается.
Например, депутаты - ни буйя не далают, а доход в миллиарды. Также есть целая армия чинуш, судей, прокуроров и прочих клещей. А как производная от безусловных доходов этих упырей - ВВП в 13 раз меньше.
Украина впереди планеты всей!
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34

  deneg net написав:Тюю, в Украине подобный экперимент идёт уже давно, и отменять его никто не собирается.
Например, депутаты - ни буйя не далают, а доход в миллиарды. Также есть целая армия чинуш, судей, прокуроров и прочих клещей. А как производная от безусловных доходов этих упырей - ВВП в 13 раз меньше.
Украина впереди планеты всей!

У нас государство дальше пошло - всех этих бездельников сначало трудоустроило, а потом еще льготы и специальную пенсию дало.
Вот только украинский "эксперимент", в отличии даже от Намибии - предсказуемо провалился.
EKO
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