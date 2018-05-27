Вперше експеримент здійснили в Канаді ще в 70-і роки в провінції Манітоба.
Дивися повний текст "Халявні" гроші: де в світі громадянам платять просто так і чому українцям подібне поки не "світить".
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Додано: Пон 28 тра, 2018 10:38
"Халявні" гроші: де в світі громадянам платять просто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Халявні" гроші: де в світі громадянам платять просто так і чому українцям подібне поки не "світить".
Додано: Пон 28 тра, 2018 10:38
Тюю, в Украине подобный экперимент идёт уже давно, и отменять его никто не собирается.
Например, депутаты - ни буйя не далают, а доход в миллиарды. Также есть целая армия чинуш, судей, прокуроров и прочих клещей. А как производная от безусловных доходов этих упырей - ВВП в 13 раз меньше.
Украина впереди планеты всей!
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34
У нас государство дальше пошло - всех этих бездельников сначало трудоустроило, а потом еще льготы и специальную пенсию дало.
Вот только украинский "эксперимент", в отличии даже от Намибии - предсказуемо провалился.
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