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З Росії можна переказати не
більше 3 тисяч доларів - Смолій

З Росії можна переказати не більше 3 тисяч доларів - Смолій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:01

З Росії можна переказати не більше 3 тисяч доларів - Смолій

Пропонуємо до обговорення:
22 березня 2017 року такий закон прийняла Держдума РФ.

Дивися повний текст З Росії можна переказати не більше 3 тисяч доларів - Смолій.
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