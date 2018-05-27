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З Росії можна переказати не більше 3 тисяч доларів - Смолій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:01
Пропонуємо до обговорення:
22 березня 2017 року такий закон прийняла Держдума РФ.
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.
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Пон 28 тра, 2018 12:17
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