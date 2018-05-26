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Правила щодо реєстрації місця
проживання (інфографіка)

Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34

Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Для здійснення реєстрації чи зняття з реєстрації за місцем проживання особа повинна буде подати лише декларацію.

Дивися повний текст Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34

Дякуем чо. Теперь собственникам жилья предстоят интересные юридические забавы по доказыванию что они не верблюды и в глаза не видели тех 1000человек которые у них зарегистрированны.
vitali_kalinin
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