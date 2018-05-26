Для здійснення реєстрації чи зняття з реєстрації за місцем проживання особа повинна буде подати лише декларацію.
Дивися повний текст Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка).
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34
Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка).
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34
Дякуем чо. Теперь собственникам жилья предстоят интересные юридические забавы по доказыванию что они не верблюды и в глаза не видели тех 1000человек которые у них зарегистрированны.
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