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Правила щодо реєстрації місця
проживання (інфографіка)

Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34

Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Для здійснення реєстрації чи зняття з реєстрації за місцем проживання особа повинна буде подати лише декларацію.

Дивися повний текст Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34

Дякуем чо. Теперь собственникам жилья предстоят интересные юридические забавы по доказыванию что они не верблюды и в глаза не видели тех 1000человек которые у них зарегистрированны.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:24

А чо дякуваты. Перед уведомлением собственника можно легко проверить, проживает ли фактически он по заявленному адресу. Если не проживает, то попал арендатор. Если проживает и фактически платит арендодателю, а последний это скрывает от фискалов, то попал он.
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summacut
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:46

Долго они думали? Похоже, реформаторы переотмечали Троицу.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:59

як це у приватній власності зможе зареєструватися будь-яка людина??? це вже маразм, необхідна обов'язкова згода власника житла. А якщо людина отримує субсидію, а в нього зареєструється десять людей???!!! І хто буде перевіряти фактичне місцезнаходження декларанта? Знову розширяємо штати держслужбовців???
alextkachev86
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:23

  alextkachev86 написав:як це у приватній власності зможе зареєструватися будь-яка людина??? це вже маразм, необхідна обов'язкова згода власника житла. А якщо людина отримує субсидію, а в нього зареєструється десять людей???!!! І хто буде перевіряти фактичне місцезнаходження декларанта? Знову розширяємо штати держслужбовців???


На этом можно не кисло поднять бабла. На однокомнатной хрущёвке зарегистрировать всех бомжей приехавших в Киев на заработки. :mrgreen: И регистрируется она по адресу. А адрес приватным быть не может, только имущество.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:04

Ratatui Это и так есть. Полно объявлений о прописке.
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