Для здійснення реєстрації чи зняття з реєстрації за місцем проживання особа повинна буде подати лише декларацію.
Дивися повний текст Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка).
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34
Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка).
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34
Дякуем чо. Теперь собственникам жилья предстоят интересные юридические забавы по доказыванию что они не верблюды и в глаза не видели тех 1000человек которые у них зарегистрированны.
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:24
А чо дякуваты. Перед уведомлением собственника можно легко проверить, проживает ли фактически он по заявленному адресу. Если не проживает, то попал арендатор. Если проживает и фактически платит арендодателю, а последний это скрывает от фискалов, то попал он.
В Европу через жony!
Додано: Пон 28 тра, 2018 19:59
як це у приватній власності зможе зареєструватися будь-яка людина??? це вже маразм, необхідна обов'язкова згода власника житла. А якщо людина отримує субсидію, а в нього зареєструється десять людей???!!! І хто буде перевіряти фактичне місцезнаходження декларанта? Знову розширяємо штати держслужбовців???
Додано: Пон 28 тра, 2018 20:23
На этом можно не кисло поднять бабла. На однокомнатной хрущёвке зарегистрировать всех бомжей приехавших в Киев на заработки. И регистрируется она по адресу. А адрес приватным быть не может, только имущество.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:29
То есть я смогу пойти и прописаться в особняке у пороха, еще и ребенка какого-нибудь прописать? А что заплачу 1700 гривен, зато поживу как человек! А ребенка, вообще, фиг выпишешь. Сколько комиссий туда надо будет вызывать, если так сделают человек 1000? Или 10000?
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:38
Re: Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка)
Та ці автори як завжди щось вигадують - не додумуючи до кінця нюанси нашого життя . Таке враження , що вони ніколи нічого з пропискою=реєстрацією , нерухомістю , дітьми і т.п. не мали справу в житті взагалі ... Причому всі вони явно не кияни і навіть не зареєстровані ... Про інші міста взагалі не буду говорити - там насправді ще гірше - без реєстрації "ти хто" ? Реєстрація малолітніх дітей і потім їх звідти "виреєстрація" - треба відміняти систему опіки в теперішньому вигляді юридично . Реєстрація тих , кого автоматично "виписують" на сьогодні , але права залишаються ... Ще ж купа квартир та будинків є неприватизованих ...
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