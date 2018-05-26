Правила щодо реєстрації місця проживання (інфографіка)

Додано: Вів 29 тра, 2018 11:33

Faceless написав: hxbbgaf написав: То есть я смогу пойти и прописаться в особняке у пороха, еще и ребенка какого-нибудь прописать? А что заплачу 1700 гривен, зато поживу как человек! А ребенка, вообще, фиг выпишешь. Сколько комиссий туда надо будет вызывать, если так сделают человек 1000? Или 10000? Что вам даст та регистрация? Она никаких прав на проживание или собственность не даёт. Потом "пожить как человек" не получится, только на штраф попадете Что вам даст та регистрация? Она никаких прав на проживание или собственность не даёт. Потом "пожить как человек" не получится, только на штраф попадете

- Уточните, пожалуйста, какие именно сложности возникнут, если потребуется снять с регистрации (выписать) несовершеннолетних детей?

Например, в случае продажи нашей квартиры, с учетом того, что право собственности на это жилье не принадлежит ни им, ни их родителям .

- Выписка (снятие с регистрации) несовершеннолетнего ребенка из квартиры, в случае ее продажи, потребует согласия органа опеки и попечительства .



Если после снятия с регистрации (выписки) у ребенка не будет нового места жительства, выписать несовершеннолетнего будет крайне проблематично .



Указанный порядок способствует снижению риска того, что малолетние дети останутся без постоянного места жительства, в случае продажи квартиры.

Выписать человека через суд: документы

Для того, чтоб обратиться в суд вам нужно собрать пакет документов — доказательств, подтверждающих, что прописанный жилец в квартире фактически не проживает в течение вышеуказанных сроков. Готовить доказательства придётся задолго до подачи в суд.



- Письма к жильцу.

...

- Акты о непроживании.

...

- Показания свидетелей.

...

- Другие доказательства.

...

- Сколько придётся заплатить за подачу иска



За подачу иска придётся заплатить судебный сбор в размере 640 грн. Дело может рассматриваться в течение нескольких месяцев. Учтите, что если вам неизвестно фактическое место проживания жильца, которого вы пытаетесь выписать, то в суде может понадобится вызвать его через объявление в местной газете.



Если речь идёт о выписке несовершеннолетнего, суд может привлечь к делу органы опеки и попечительства.

...

Подводим итоги о том, как выписать из квартиры без согласия человека:



- Выписать человека без его согласия можно через суд . Отдельным случаем является выписка в связи с окончанием срока договора аренды, если жилец был прописан на его основании. В таком случае обращаться в суд для выписки не понадобится.

- Выписать жильца через суд можно в связи с его не проживанием квартире без уважительных причин более 1 года (если квартира частная), более 6 месяцев (если квартира государственная). Такие же сроки и правила действуют для выписки из частного дома.

hxbbgaf

То есть я смогу пойти и прописаться в особняке у пороха, еще и ребенка какого-нибудь прописать?

Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

Вы правы в том, что никаких прав на проживание или собственность не даёт. Но вот помотать хорошо нервы и наказать материально, запросто:А вот прописаться у Порошенко вам не удастся никак. Даже если вы станете его зятем/невесткой/любовницей/любовником/... У обычного человека - элементарно просто, если будет принят такой Закон. Радует лишь то, что "Офіс реформи адмінпослуг" всего лишь общественная организация () и по Конституции не имеет права законодательной инициативы