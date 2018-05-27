|
|
Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати дослідження IMD World Competitiveness Yearbook 2018.
Дивися повний текст Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце посіла Україна (інфографика)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82189
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:34
Уберите зрадную картинку. Дайте хоть чуть чуть перимоги парадиты.
-
vitali_kalinin
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 24.11.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|227
|
|
|3
|126
|
|
|9
|337
|