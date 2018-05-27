Про це свідчать результати дослідження IMD World Competitiveness Yearbook 2018.
Дивися повний текст Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце посіла Україна (інфографика).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 15:34
Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце посіла Україна (інфографика).
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:59
так это и есть 100% перемога майдана...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 28 тра, 2018 17:12
Ну,46-е место крымнашистов,после Индии -тоже не Бог весть какое достижение
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