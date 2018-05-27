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Названо найконкурентніші
економіки світу: яке місце...

Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:34

Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати дослідження IMD World Competitiveness Yearbook 2018.

Дивися повний текст Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце посіла Україна (інфографика).
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:12

Ну,46-е место крымнашистов,после Индии -тоже не Бог весть какое достижение
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:36

  alexxxandrnick написав:Ну,46-е место крымнашистов,после Индии -тоже не Бог весть какое достижение


Так они же типа под "санкциями", а весьмирснами :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:09

Ого , ми вище ніж Бразилія і Хорватія!
stronzo1
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:19

Согласно данным исследования, Украина за прошедший год поднялась на одну позицию в рейтинге – с 60 на 59 позицию.
...
Последнюю, 63-ю строчку рейтинга, по-прежнему занимает Венесуэла.

Украина переместилась с 4-го места снизу на 5-е снизу. Это такое достижение, которым стоит гордиться?
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:11

В мире,вообще-то около 200 стран
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:28

Готовый текст для выступлений 95 квартала
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