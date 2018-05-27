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Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 тра, 2018 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати дослідження IMD World Competitiveness Yearbook 2018.
Дивися повний текст Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце посіла Україна (інфографика)
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Додано: Пон 28 тра, 2018 17:12
Ну,46-е место крымнашистов,после Индии -тоже не Бог весть какое достижение
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alexxxandrnick
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Додано: Пон 28 тра, 2018 17:36
alexxxandrnick написав:
Ну,46-е место крымнашистов,после Индии -тоже не Бог весть какое достижение
Так они же типа под "санкциями", а весьмирснами
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Пон 28 тра, 2018 18:09
Ого , ми вище ніж Бразилія і Хорватія!
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stronzo1
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Додано: Пон 28 тра, 2018 21:19
Согласно данным исследования, Украина за прошедший год поднялась на одну позицию в рейтинге – с 60 на 59 позицию.
...
Последнюю, 63-ю строчку рейтинга, по-прежнему занимает Венесуэла.
Украина переместилась с 4-го места снизу на 5-е снизу. Это такое достижение, которым стоит гордиться?
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yanyura
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Додано: Пон 28 тра, 2018 22:11
В мире,вообще-то около 200 стран
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alexxxandrnick
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Додано: Пон 28 тра, 2018 22:28
Готовый текст для выступлений 95 квартала
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Додано: Вів 29 тра, 2018 08:33
yanyura написав:
Согласно данным исследования, Украина за прошедший год поднялась на одну позицию в рейтинге – с 60 на 59 позицию.
...
Последнюю, 63-ю строчку рейтинга, по-прежнему занимает Венесуэла.
Украина переместилась с 4-го места снизу на 5-е снизу. Это такое достижение, которым стоит гордиться?
Реформы видно невооруженным глазом.
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Ratatui
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:18
alexxxandrnick написав:
Ну,46-е место крымнашистов,после Индии -тоже не Бог весть какое достижение
Чего мелочитесь ? Сразу с Северной Кореей сравнивайте, их наверное вообще в списке нет, так что на их фоне мы огого
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Igorten
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:53
Дожились,а точніше докрались. Були першою республікою в союзі,а тепер Колумбія і Бразилія рядом.Тільки в них зими не буває,а в нас є.
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vovaplus
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