Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце...

Во-первых Бразилия легко уделала бы весь совок по экономике (ну кроме производства многих тысяч танков, в мире мало стран с такими идиотическими закидонами).
А во-вторых, Украина не была первой в совке.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:16
Во-первых Бразилия легко уделала бы весь совок по экономике (ну кроме производства многих тысяч танков, в мире мало стран с такими идиотическими закидонами).
А во-вторых, Украина не была первой в совке.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:34
В методичке сказано была!
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