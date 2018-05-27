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Названо найконкурентніші
економіки світу: яке місце...

Названо найконкурентніші економіки світу: яке місце...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:16

  vovaplus написав:Дожились,а точніше докрались. Були першою республікою в союзі,а тепер Колумбія і Бразилія рядом.Тільки в них зими не буває,а в нас є.


Во-первых Бразилия легко уделала бы весь совок по экономике (ну кроме производства многих тысяч танков, в мире мало стран с такими идиотическими закидонами).
А во-вторых, Украина не была первой в совке.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:34

  Sommer написав:
  vovaplus написав:Дожились,а точніше докрались. Були першою республікою в союзі,а тепер Колумбія і Бразилія рядом.Тільки в них зими не буває,а в нас є.


Во-первых Бразилия легко уделала бы весь совок по экономике (ну кроме производства многих тысяч танков, в мире мало стран с такими идиотическими закидонами).
А во-вторых, Украина не была первой в совке.


В методичке сказано была!
Ratatui
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