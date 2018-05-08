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Витрати на субсидії для оплати
житлокомпослуг за 4 міс....

Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг за 4 міс....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:22

Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг за 4 міс....

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2018 року субсидії призначені 764,6 тис. домогосподарств, що в 2,4 рази менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Дивися повний текст Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг за 4 міс. знизилися в 4,5 рази.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:22

Это значит, что в 4,5 раза больше заплатили другие. И это не богатые, это бедные.
А с мая, по новым правилам, экономия будет еще больше. Кризис неплатежей приближается.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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