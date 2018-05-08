Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг за 4 міс....

Додано: Пон 28 тра, 2018 19:22

Это значит, что в 4,5 раза больше заплатили другие. И это не богатые, это бедные.

А с мая, по новым правилам, экономия будет еще больше. Кризис неплатежей приближается.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!