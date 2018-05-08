З початку 2018 року субсидії призначені 764,6 тис. домогосподарств, що в 2,4 рази менше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Дивися повний текст Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг за 4 міс. знизилися в 4,5 рази.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 19:22
Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг за 4 міс....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг за 4 міс. знизилися в 4,5 рази.
Додано: Пон 28 тра, 2018 19:22
Это значит, что в 4,5 раза больше заплатили другие. И это не богатые, это бедные.
А с мая, по новым правилам, экономия будет еще больше. Кризис неплатежей приближается.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 28 тра, 2018 21:51
Богатеет народ, богатеет... еще год-два - и пора пенсов налогом на недвигу обкладывать.
А кто крупным бизнесом занимается - картоху по весне сажает или лук с морковкой, к примеру, - того считать крупным бизнесменом и заставить декларировать нажитое в тайне от державного ока
Додано: Пон 28 тра, 2018 22:23
Кто объяснит - что мы лепим из Украины? Прессуют простых смерных ежечастно! Зашёл на первый попавшийся региональный ресурс "кременчуцька газета" - экс-регионал выиграл тендер у коммунального предприятия; депутат міської ради перемогла у тендерi...;«золотий» ігровий майданчик от фирмы, которой посвящен ни один сюжет в журналистских расследованиях...Цэ Европа?
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