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Експерти визначили
найдешевшу авіакомпанію

Експерти визначили найдешевшу авіакомпанію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:09

Експерти визначили найдешевшу авіакомпанію

Пропонуємо до обговорення:
У мережі був опублікований рейтинг найдешевших авіаліній світу, складений сервісом бронювання подорожей Rome to Rio.

Дивися повний текст Експерти визначили найдешевшу авіакомпанію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:09

Самые низкие цены на перелёты в Австралии и Азии. В Австралии населения как половина Украины,а территория огромная и самолёты самый популярный вид транспорта. Странно, что в Украине при наших зарплатах (далёких от австралийских) перелёты стоят в разы дороже, хотя должно бы наоборот. По справедливости самая дешёвая авиакомпания Европы должна быть Украинская, ведь у нас зарплата в этой отрасли ещё не сравнялась с Европой.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:03

  1007qwert написав:Самые низкие цены на перелёты в Австралии и Азии. В Австралии населения как половина Украины,а территория огромная и самолёты самый популярный вид транспорта. Странно, что в Украине при наших зарплатах (далёких от австралийских) перелёты стоят в разы дороже, хотя должно бы наоборот. По справедливости самая дешёвая авиакомпания Европы должна быть Украинская, ведь у нас зарплата в этой отрасли ещё не сравнялась с Европой.

а как же сверхприбыли? "Налапу" и "вкарман"?)
magneet
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:32

Re: Експерти визначили найдешевшу авіакомпанію

"Ryanair" за 100 долл. и меньше летает из Кракова на Канарские острова и обратно, билет надо за 3 мес. покупать, перелёт 5 часов. Вот когда его пустят летать на Украину, наши перевозчики задумаются снизить цены на билеты. Сейчас в Киеве биометрический паспорт надо ждать 3 мес. вместо двух, очень много желающих выехать, на мир посмотреть.
1007qwert
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