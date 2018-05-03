У мережі був опублікований рейтинг найдешевших авіаліній світу, складений сервісом бронювання подорожей Rome to Rio.
Дивися повний текст Експерти визначили найдешевшу авіакомпанію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 тра, 2018 22:09
Експерти визначили найдешевшу авіакомпанію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти визначили найдешевшу авіакомпанію.
Додано: Пон 28 тра, 2018 22:09
Самые низкие цены на перелёты в Австралии и Азии. В Австралии населения как половина Украины,а территория огромная и самолёты самый популярный вид транспорта. Странно, что в Украине при наших зарплатах (далёких от австралийских) перелёты стоят в разы дороже, хотя должно бы наоборот. По справедливости самая дешёвая авиакомпания Европы должна быть Украинская, ведь у нас зарплата в этой отрасли ещё не сравнялась с Европой.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:03
а как же сверхприбыли? "Налапу" и "вкарман"?)
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:32
Re: Експерти визначили найдешевшу авіакомпанію
"Ryanair" за 100 долл. и меньше летает из Кракова на Канарские острова и обратно, билет надо за 3 мес. покупать, перелёт 5 часов. Вот когда его пустят летать на Украину, наши перевозчики задумаются снизить цены на билеты. Сейчас в Киеве биометрический паспорт надо ждать 3 мес. вместо двух, очень много желающих выехать, на мир посмотреть.
|