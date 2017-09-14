За оцінками експертів потреба світового ринку в українських літаках "Антонов" становить близько 1 тис. одиниць.
Дивися повний текст Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу "Антонов".
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Додано: Вів 29 тра, 2018 06:42
Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
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Дивися повний текст Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу "Антонов".
Додано: Вів 29 тра, 2018 06:42
Наверно авторитетные эксперты что их даже назвать нельзя и исследовали тщательно что такое точное число получилось.
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