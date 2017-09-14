За оцінками експертів потреба світового ринку в українських літаках "Антонов" становить близько 1 тис. одиниць.
Дивися повний текст Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу "Антонов".
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Додано: Вів 29 тра, 2018 06:42
Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
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Дивися повний текст Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу "Антонов".
Додано: Вів 29 тра, 2018 06:42
Наверно авторитетные эксперты что их даже назвать нельзя и исследовали тщательно что такое точное число получилось.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:42
это отличная новость, только есть один вопрос - сколько всего машин выпущено украинскими авиазаводами за годы "независимости"?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:30
Что-то я не пойму, в мире есть спрос, почему не делают самолеты? Оборудование попрадовали, площади сдали в аренду частникам, специалисты разбежались или всетаки разучились? Когда же начнут производить хоть что-то с высокой надбавленной стоимостью, что пользуется спросом?
Додано: Вів 29 тра, 2018 15:51
дурень думкою радие...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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