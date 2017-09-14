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Підраховано, скільки літаків
необхідно випустити заводу...

Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 06:42

Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...

Пропонуємо до обговорення:
За оцінками експертів потреба світового ринку в українських літаках "Антонов" становить близько 1 тис. одиниць.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 06:42

Наверно авторитетные эксперты что их даже назвать нельзя и исследовали тщательно что такое точное число получилось.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:04

Рахуй не рахуй, все равно получишь .... ой...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:42

это отличная новость, только есть один вопрос - сколько всего машин выпущено украинскими авиазаводами за годы "независимости"?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:30

Что-то я не пойму, в мире есть спрос, почему не делают самолеты? Оборудование попрадовали, площади сдали в аренду частникам, специалисты разбежались или всетаки разучились? Когда же начнут производить хоть что-то с высокой надбавленной стоимостью, что пользуется спросом?
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:51

дурень думкою радие...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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