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Підраховано, скільки літаків
необхідно випустити заводу...

Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 06:42

Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...

Пропонуємо до обговорення:
За оцінками експертів потреба світового ринку в українських літаках "Антонов" становить близько 1 тис. одиниць.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 06:42

Наверно авторитетные эксперты что их даже назвать нельзя и исследовали тщательно что такое точное число получилось.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:04

Рахуй не рахуй, все равно получишь .... ой...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:42

это отличная новость, только есть один вопрос - сколько всего машин выпущено украинскими авиазаводами за годы "независимости"?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:30

Что-то я не пойму, в мире есть спрос, почему не делают самолеты? Оборудование попрадовали, площади сдали в аренду частникам, специалисты разбежались или всетаки разучились? Когда же начнут производить хоть что-то с высокой надбавленной стоимостью, что пользуется спросом?
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:51

дурень думкою радие...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:00

К 2035 году той Степан будет сидеть на вилле в Испании и вспоминать как лохов начал удачно разводить с 2013 года.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:09

При обнаружении ключевых слов "Степан Кубив", "Антонов", "выпуск самолётов Украиной" пропадает всякое желание читать статью и участвовать в обсуждении.
Неужели кому-то ещё что-то не ясно?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:22

Просто оставлю тут две профильные авиационные новости этого месяца. Ссылок не даю, по тексту любой желающий сам всё найдёт в Интернете.

1. Исполнительная служба Харьковской области начала процедуру изъятия имущества, которое принадлежит Харьковскому авиационному заводу. Вырученные деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам ХАЗа.

2. Второй самолет МС-21 поднялся в воздух. Новейший гражданский лайнер вылетел с иркутского аэродрома.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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