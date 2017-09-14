Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...

Додано: Вів 29 тра, 2018 17:22

Просто оставлю тут две профильные авиационные новости этого месяца. Ссылок не даю, по тексту любой желающий сам всё найдёт в Интернете.



1. Исполнительная служба Харьковской области начала процедуру изъятия имущества, которое принадлежит Харьковскому авиационному заводу. Вырученные деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам ХАЗа.



2. Второй самолет МС-21 поднялся в воздух. Новейший гражданский лайнер вылетел с иркутского аэродрома.

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.