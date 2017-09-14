За оцінками експертів потреба світового ринку в українських літаках "Антонов" становить близько 1 тис. одиниць.
Дивися повний текст Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу "Антонов".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 тра, 2018 06:42
Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу "Антонов".
Додано: Вів 29 тра, 2018 06:42
Наверно авторитетные эксперты что их даже назвать нельзя и исследовали тщательно что такое точное число получилось.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:42
это отличная новость, только есть один вопрос - сколько всего машин выпущено украинскими авиазаводами за годы "независимости"?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:30
Что-то я не пойму, в мире есть спрос, почему не делают самолеты? Оборудование попрадовали, площади сдали в аренду частникам, специалисты разбежались или всетаки разучились? Когда же начнут производить хоть что-то с высокой надбавленной стоимостью, что пользуется спросом?
Додано: Вів 29 тра, 2018 15:51
дурень думкою радие...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:00
К 2035 году той Степан будет сидеть на вилле в Испании и вспоминать как лохов начал удачно разводить с 2013 года.
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:09
При обнаружении ключевых слов "Степан Кубив", "Антонов", "выпуск самолётов Украиной" пропадает всякое желание читать статью и участвовать в обсуждении.
Неужели кому-то ещё что-то не ясно?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:22
Просто оставлю тут две профильные авиационные новости этого месяца. Ссылок не даю, по тексту любой желающий сам всё найдёт в Интернете.
1. Исполнительная служба Харьковской области начала процедуру изъятия имущества, которое принадлежит Харьковскому авиационному заводу. Вырученные деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам ХАЗа.
2. Второй самолет МС-21 поднялся в воздух. Новейший гражданский лайнер вылетел с иркутского аэродрома.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:28
Он хоть в Иркутск вернулся? Или до сих пор летает?
|