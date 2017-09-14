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Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:45
Жаль только, что мнение потенциальных покупателей - эксплуатантов не совпадает с мнением Кубива и его экспердов. Вернее, самолёты всегда будут нужны, но только не фирмы Антонов.
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warlamp
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