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Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:45
Жаль только, что мнение потенциальных покупателей - эксплуатантов не совпадает с мнением Кубива и его экспердов. Вернее, самолёты всегда будут нужны, но только не фирмы Антонов.
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warlamp
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Додано: Сер 30 тра, 2018 08:48
Ratatui написав: Баблонавт написав:
Просто оставлю тут две профильные авиационные новости этого месяца. Ссылок не даю, по тексту любой желающий сам всё найдёт в Интернете.
1. Исполнительная служба Харьковской области начала процедуру изъятия имущества, которое принадлежит Харьковскому авиационному заводу. Вырученные деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам ХАЗа.
2. Второй самолет МС-21 поднялся в воздух. Новейший гражданский лайнер вылетел с иркутского аэродрома.
Он хоть в Иркутск вернулся? Или до сих пор летает?
Ну да мост в Крым тоже никогда не построят...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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