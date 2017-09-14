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Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 08:48
Ratatui написав: Баблонавт написав:
Просто оставлю тут две профильные авиационные новости этого месяца. Ссылок не даю, по тексту любой желающий сам всё найдёт в Интернете.
1. Исполнительная служба Харьковской области начала процедуру изъятия имущества, которое принадлежит Харьковскому авиационному заводу. Вырученные деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам ХАЗа.
2. Второй самолет МС-21 поднялся в воздух. Новейший гражданский лайнер вылетел с иркутского аэродрома.
Он хоть в Иркутск вернулся? Или до сих пор летает?
Ну да мост в Крым тоже никогда не построят...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:13
Самолётные новости прошлого месяца я тут выше выкладывал.
Этот месяц начался недавно, но для кого-то - весьма удачно.
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Индонезия подписала с Россией контракт на поставку 11 самолетов.
Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что был подписан контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 новейших самолетов компании Гражданские самолеты Сухого.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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