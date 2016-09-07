Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:48

  Ratatui написав:
  Баблонавт написав:Просто оставлю тут две профильные авиационные новости этого месяца. Ссылок не даю, по тексту любой желающий сам всё найдёт в Интернете.

1. Исполнительная служба Харьковской области начала процедуру изъятия имущества, которое принадлежит Харьковскому авиационному заводу. Вырученные деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам ХАЗа.

2. Второй самолет МС-21 поднялся в воздух. Новейший гражданский лайнер вылетел с иркутского аэродрома.


Он хоть в Иркутск вернулся? Или до сих пор летает? :mrgreen:


Ну да мост в Крым тоже никогда не построят...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:02

antikkristall

Цыплят после хорошего шторма считают... :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:13

Самолётные новости прошлого месяца я тут выше выкладывал.
Этот месяц начался недавно, но для кого-то - весьма удачно.
------------------------------------
Индонезия подписала с Россией контракт на поставку 11 самолетов.

Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что был подписан контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 новейших самолетов компании Гражданские самолеты Сухого.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:49

  Баблонавт написав:Самолётные новости прошлого месяца я тут выше выкладывал.
Этот месяц начался недавно, но для кого-то - весьма удачно.
------------------------------------
Индонезия подписала с Россией контракт на поставку 11 самолетов.

Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что был подписан контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 новейших самолетов компании Гражданские самолеты Сухого.


Если считать по количеству громких заявлений о поставках, то пуперджет должен был давно обогнать всякие эмбрайеры.

А на деле... :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:58

  Баблонавт написав:Самолётные новости прошлого месяца я тут выше выкладывал.
Этот месяц начался недавно, но для кого-то - весьма удачно.
------------------------------------
Индонезия подписала с Россией контракт на поставку 11 самолетов.

Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что был подписан контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 новейших самолетов компании Гражданские самолеты Сухого.


12й до сих пор ищут в горах Индонезии после удачных испытаний. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:09

  antikkristall написав:это отличная новость, только есть один вопрос - сколько всего машин выпущено украинскими авиазаводами за годы "независимости"?

В "Антонове" назвали точное количество самолетов, построенных за годы независимости (уточнено)
07 сентября 2016, 20:45
За годы независимости на Серийном заводе "Антонов" (бывший завод "Авиант") было построено 16 новых самолетов. При подсчете не учитывались самолеты-прототипы, в том числе Ан-178, построенные для демонстрации и проведения испытаний, а также самолеты, созданные на Харьковском авиационном заводе, сообщили ЦТС в ГП "Антонов".
"Непосредственно серийным производством предприятие начало заниматься лишь в конце 2009 года, когда к АНТК им. О.К.Антонова решением правительства был присоединен серийный завод - на момент объединения он был практически остановлен, не выпускалось ни одного самолета", - сообщили в пресс-службе "Антонова".
Объемы серийного производства на заводе "Авиант", начиная с 2009 года, выглядят следующим образом:
2010 г.: 1 – Ан-148;
2011 г.: 3 – Ан-32;
2012 г.: 3 – Ан-32, 2 – Ан-148, 1 – Ан-158;
2013 г.: 2 – Ан-158;
2014 г.: 2 – Ан-158;
2015 г.: 1 – Ан-148, 1 – Ан-158.

https://cfts.org.ua/news/2016/09/07/v_a ... osti_36258
Авиационная промышленность Украины
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BD%D1%8B
После 1991 года промышленность постепенно теряла свой потенциал из-за износа основных фондов, которые не модернизировались и не обновлялись в достаточной степени.
В 2010—2012 гг. предприятиями авиапрома изготовлено и передано заказчикам 19 самолетов.[1]
В 2013 продолжалось выполнение контракта государственным предприятием «Завод 410 гражданской авиации» по ремонту самолетов Ан-32 для военно-воздушных сил Индии[1]. В том же году принят Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О развитии самолетостроительной промышленности“ относительно государственной поддержки сбыта авиационной техники отечественного производства»[1].
С 2015 года серийное производство самолётов на Украине было прекращено, последняя поставка была осуществлена в июне 2015[2][3].
За 2016—2017 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолёта

Точных данных нет, видимо, за 25 лет построено несколько десятков самолетов.
Волгарь
 
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