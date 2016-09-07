Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...

Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:13

Самолётные новости прошлого месяца я тут выше выкладывал.

Этот месяц начался недавно, но для кого-то - весьма удачно.

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Индонезия подписала с Россией контракт на поставку 11 самолетов.



Посол Индонезии в России Вахид Суприяди заявил, что был подписан контракт между Россией и Индонезией на поставку 11 новейших самолетов компании Гражданские самолеты Сухого.

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.