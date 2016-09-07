Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
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antikkristall написав:это отличная новость, только есть один вопрос - сколько всего машин выпущено украинскими авиазаводами за годы "независимости"?
В "Антонове" назвали точное количество самолетов, построенных за годы независимости (уточнено) 07 сентября 2016, 20:45
За годы независимости на Серийном заводе "Антонов" (бывший завод "Авиант") было построено 16 новых самолетов. При подсчете не учитывались самолеты-прототипы, в том числе Ан-178, построенные для демонстрации и проведения испытаний, а также самолеты, созданные на Харьковском авиационном заводе, сообщили ЦТС в ГП "Антонов". "Непосредственно серийным производством предприятие начало заниматься лишь в конце 2009 года, когда к АНТК им. О.К.Антонова решением правительства был присоединен серийный завод - на момент объединения он был практически остановлен, не выпускалось ни одного самолета", - сообщили в пресс-службе "Антонова". Объемы серийного производства на заводе "Авиант", начиная с 2009 года, выглядят следующим образом: 2010 г.: 1 – Ан-148; 2011 г.: 3 – Ан-32; 2012 г.: 3 – Ан-32, 2 – Ан-148, 1 – Ан-158; 2013 г.: 2 – Ан-158; 2014 г.: 2 – Ан-158; 2015 г.: 1 – Ан-148, 1 – Ан-158.
После 1991 года промышленность постепенно теряла свой потенциал из-за износа основных фондов, которые не модернизировались и не обновлялись в достаточной степени. В 2010—2012 гг. предприятиями авиапрома изготовлено и передано заказчикам 19 самолетов.[1] В 2013 продолжалось выполнение контракта государственным предприятием «Завод 410 гражданской авиации» по ремонту самолетов Ан-32 для военно-воздушных сил Индии[1]. В том же году принят Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О развитии самолетостроительной промышленности“ относительно государственной поддержки сбыта авиационной техники отечественного производства»[1]. С 2015 года серийное производство самолётов на Украине было прекращено, последняя поставка была осуществлена в июне 2015[2][3]. За 2016—2017 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолёта
Точных данных нет, видимо, за 25 лет построено несколько десятков самолетов.
Баблонавт написав:Ratatui, за упомянутые 11 российских суперджетов Индонезия заплатит, может и постепенно в кредит, но заплатит. И будут они летать на радость новому хозяину и во славу своего производителя.
Но мы с Вами прекрасно знаем, самолёты производства какой страны никогда не увидит небо Индонезии.
Зато мы знаем какие самолеты может увидеть земля Индонезии. С первыми поставками мы сможем это проследить.
Баблонавт написав:Ratatui, за упомянутые 11 российских суперджетов Индонезия заплатит, может и постепенно в кредит, но заплатит. И будут они летать на радость новому хозяину и во славу своего производителя.
Но мы с Вами прекрасно знаем, самолёты производства какой страны никогда не увидит небо Индонезии.
Зато мы знаем какие самолеты может увидеть земля Индонезии.
Уже. 9 мая 2012-го года.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Крупнейший российский авиаперевозчик указывает на финансовую неэффективность самолётов Sukhoi Superjet-100. Основная причина убытков заключается в том, что лайнеры летают менее десяти часов в сутки. в феврале появилась статистика, согласно которой 40% инцидентов, связанных с отказом авиационной техники в «Аэрофлоте» в 2012 году, произошли именно на самолётах Superjet 100.
О проблемах с SSJ-100 сообщалось еще в феврале 2014 года. Тогда Росавиация приостановила сертификат летной годности самолета Sukhoi SuperJet 100 № 89022 авиакомпании «Аэрофлот». По данным источника в авиаотрасли, у ведомства имелись претензии к работе предкрылков данного самолета. Всего на самолетах SSJ «Аэрофлота» было зафиксировано 15 случаев невыпусков предкрылков. Перед этим Росавиация подтвердила рост количества инцидентов с невыпуском предкрылков в самолете SSJ-100, что являлось предпосылкой авиационных происшествий.
В "Аэрофлоте" считают Superjet наименее безопасным из своих самолетов ... Кроме того, 26 мая 2017 года газета "Ведомости" опубликовала материал, согласно которому средний налет SSJ-100 у российских авиакомпаний в 2016 году составил 3-3,7 часов в сутки
Московский арбитражный суд начнет рассматривать иск «Аэрофлота» к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) 6 июня, говорится на сайте суда. Перевозчик взыскивает по контракту от 2 июня 2011 г. 576 млн руб. с производителя первого российского гражданского самолета SSJ100.
Причем заметь, в отличие от тебя, я не копипастю сюда собственные фантазии - все со ссылками.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
На 9 июня 2018 года построено 163 самолёта, из них 3 для статических испытаний и 160 лётных экземпляров, в том числе 5 предсерийных, 139 самолётов передано заказчикам.
Произведено (шт.) 2013 24 2014 35 2015 18 2016 19 2017 33 2018 9 Т.е. за полгода будет выпущено столько ко же этих самолетов, сколько Антонов поставил на крыло за 26 лет. И тенденция только усугубляется - похоже и 18-ом и 19-ом производство самолетов на Украине так и не начнется.