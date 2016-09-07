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Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:48

  Ratatui написав:
  Баблонавт написав:Просто оставлю тут две профильные авиационные новости этого месяца. Ссылок не даю, по тексту любой желающий сам всё найдёт в Интернете.

1. Исполнительная служба Харьковской области начала процедуру изъятия имущества, которое принадлежит Харьковскому авиационному заводу. Вырученные деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам ХАЗа.

2. Второй самолет МС-21 поднялся в воздух. Новейший гражданский лайнер вылетел с иркутского аэродрома.


Он хоть в Иркутск вернулся? Или до сих пор летает? :mrgreen:


Ну да мост в Крым тоже никогда не построят...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:02

antikkristall

Цыплят после хорошего шторма считают... :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 12:09

  antikkristall написав:это отличная новость, только есть один вопрос - сколько всего машин выпущено украинскими авиазаводами за годы "независимости"?

В "Антонове" назвали точное количество самолетов, построенных за годы независимости (уточнено)
07 сентября 2016, 20:45
За годы независимости на Серийном заводе "Антонов" (бывший завод "Авиант") было построено 16 новых самолетов. При подсчете не учитывались самолеты-прототипы, в том числе Ан-178, построенные для демонстрации и проведения испытаний, а также самолеты, созданные на Харьковском авиационном заводе, сообщили ЦТС в ГП "Антонов".
"Непосредственно серийным производством предприятие начало заниматься лишь в конце 2009 года, когда к АНТК им. О.К.Антонова решением правительства был присоединен серийный завод - на момент объединения он был практически остановлен, не выпускалось ни одного самолета", - сообщили в пресс-службе "Антонова".
Объемы серийного производства на заводе "Авиант", начиная с 2009 года, выглядят следующим образом:
2010 г.: 1 – Ан-148;
2011 г.: 3 – Ан-32;
2012 г.: 3 – Ан-32, 2 – Ан-148, 1 – Ан-158;
2013 г.: 2 – Ан-158;
2014 г.: 2 – Ан-158;
2015 г.: 1 – Ан-148, 1 – Ан-158.

https://cfts.org.ua/news/2016/09/07/v_a ... osti_36258
Авиационная промышленность Украины
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BD%D1%8B
После 1991 года промышленность постепенно теряла свой потенциал из-за износа основных фондов, которые не модернизировались и не обновлялись в достаточной степени.
В 2010—2012 гг. предприятиями авиапрома изготовлено и передано заказчикам 19 самолетов.[1]
В 2013 продолжалось выполнение контракта государственным предприятием «Завод 410 гражданской авиации» по ремонту самолетов Ан-32 для военно-воздушных сил Индии[1]. В том же году принят Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О развитии самолетостроительной промышленности“ относительно государственной поддержки сбыта авиационной техники отечественного производства»[1].
С 2015 года серийное производство самолётов на Украине было прекращено, последняя поставка была осуществлена в июне 2015[2][3].
За 2016—2017 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолёта

Точных данных нет, видимо, за 25 лет построено несколько десятков самолетов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 18:13

  Баблонавт написав:Ratatui, за упомянутые 11 российских суперджетов Индонезия заплатит, может и постепенно в кредит, но заплатит.
И будут они летать на радость новому хозяину и во славу своего производителя.

Но мы с Вами прекрасно знаем, самолёты производства какой страны никогда не увидит небо Индонезии.


Зато мы знаем какие самолеты может увидеть земля Индонезии. С первыми поставками мы сможем это проследить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:36

Ratatui, последите за Мексикой, там они уже лет пять летают.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:04

  Ratatui написав:
  Баблонавт написав:Ratatui, за упомянутые 11 российских суперджетов Индонезия заплатит, может и постепенно в кредит, но заплатит.
И будут они летать на радость новому хозяину и во славу своего производителя.

Но мы с Вами прекрасно знаем, самолёты производства какой страны никогда не увидит небо Индонезии.


Зато мы знаем какие самолеты может увидеть земля Индонезии.


Уже. 9 мая 2012-го года.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:15

  Баблонавт написав:Ratatui, последите за Мексикой, там они уже лет пять летают.


Да-да.
https://lenta.ru/news/2018/01/18/ss100/
Мексиканская компания Interjet пустила на запчасти ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100


Что там Мексика, давай на твой "Аэрофлот" взглянем:
https://russian.rt.com/article/11057
Крупнейший российский авиаперевозчик указывает на финансовую неэффективность самолётов Sukhoi Superjet-100. Основная причина убытков заключается в том, что лайнеры летают менее десяти часов в сутки.
в феврале появилась статистика, согласно которой 40% инцидентов, связанных с отказом авиационной техники в «Аэрофлоте» в 2012 году, произошли именно на самолётах Superjet 100.


"Так это 2013-й год, все поменялось", скажешь ты. И будешь не прав:
https://vz.ru/news/2016/4/12/805019.html
О проблемах с SSJ-100 сообщалось еще в феврале 2014 года. Тогда Росавиация приостановила сертификат летной годности самолета Sukhoi SuperJet 100 № 89022 авиакомпании «Аэрофлот». По данным источника в авиаотрасли, у ведомства имелись претензии к работе предкрылков данного самолета. Всего на самолетах SSJ «Аэрофлота» было зафиксировано 15 случаев невыпусков предкрылков. Перед этим Росавиация подтвердила рост количества инцидентов с невыпуском предкрылков в самолете SSJ-100, что являлось предпосылкой авиационных происшествий.


https://www.bbc.com/russian/features-43629115
В "Аэрофлоте" считают Superjet наименее безопасным из своих самолетов
...
Кроме того, 26 мая 2017 года газета "Ведомости" опубликовала материал, согласно которому средний налет SSJ-100 у российских авиакомпаний в 2016 году составил 3-3,7 часов в сутки


Ну и вообще:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/22/690790-aeroflot-isk-sukhoi
Московский арбитражный суд начнет рассматривать иск «Аэрофлота» к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) 6 июня, говорится на сайте суда. Перевозчик взыскивает по контракту от 2 июня 2011 г. 576 млн руб. с производителя первого российского гражданского самолета SSJ100.


Причем заметь, в отличие от тебя, я не копипастю сюда собственные фантазии - все со ссылками.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 10:15

Как всегда с НЕПРОИЗВОДСТВА самолетов на Украине перешли на их ПРОИЗВОДСТВО в РФ.
Текущая ситуация с Суперджет.
Sukhoi Superjet 100
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100
На 9 июня 2018 года построено 163 самолёта, из них 3 для статических испытаний и 160 лётных экземпляров, в том числе 5 предсерийных, 139 самолётов передано заказчикам.

Произведено (шт.)
2013 24
2014 35
2015 18
2016 19
2017 33
2018 9
Т.е. за полгода будет выпущено столько ко же этих самолетов, сколько Антонов поставил на крыло за 26 лет. И тенденция только усугубляется - похоже и 18-ом и 19-ом производство самолетов на Украине так и не начнется.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:48

  Волгарь написав:
На 9 июня 2018 года построено 163 самолёта, из них 3 для статических испытаний и 160 лётных экземпляров, в том числе 5 предсерийных, 139 самолётов передано заказчикам.



Замечательно! Сколько из этих самолетов куплено за свои деньги, а не впендюрено за российское финансирование?

Похоже был только один - в Армению, который "благодарные" армяне поспешили вернуть через год.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 14:20

Свежая новость, близкая к теме

Прямо с этого сайта :lol:

Два "Airbus-А380" собираются утилизировать, поскольку они никому не нужны

https://news.finance.ua/ru/news/-/42801 ... -ne-nuzhny
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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